Футбольный клуб из Самары "Крылья Советов" сумел разорвать порочный круг проигрышей (их было пять подряд) и в домашнем матче победил клуб «Томь» с «сухим» счетом – 3:0 в рамках российского чемпионата.

Ворота соперников поразили Сергей Корниленко (на 10-й минуте игры), Йоан Молло (на 69-й и 78-й минутах встречи), передает ТАСС.

Матч вполне могли отменить из-за обильного снегопада в Самаре, но все-таки встреча состоялась. Известно, что на 26-й минуте игры был удален с поля за фол вратарь томичей Антон Коченков.

Интересно, что в последний раз «Крылышки» забивали три гола подряд только в игре 29 августа прошлого года, когда обыграли на выезде клуб «Зенит». У «Томи» статистика еще хуже: клуб восьмой раз подряд никак не может выиграть и опустился на предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

«Крылья Советов» с 11 очками поднялись на 13 место в чемпионате. 1 декабря «Крылышки» примут у себя «Спартак» из Москвы, а «Томь» в тот же день попробует обыграть «Локомотив».