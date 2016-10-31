Уволен 31 октября Франк Веркаутерен, главный тренер самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Об этом объявил журналистам на пресс-конференции председатель совета директоров «крылышек» Дмитрий Шляхтин.

Сообщается, что тренер Веркаутерен уволен из-за того, что его подопечные в первом круге футбольной премьер-лиги показали негативные результаты, передает "Спорт-Экспресс".

После 12 игр самарские «Крылья Советов» набрали лишь 7 очков и удерживаются на самом первом месте турнирной таблицы, только с ее конца...

31 октября «крылышки» отдали игру футболистам "Оренбурга" - 0:1, и это стало последней каплей терпения у владельцев клуба. Особую горечь самарцам доставил тот факт, что единственный гол в матче «Крыльям Советов» забил Артем Делькин, прежде игравший за самарский клуб и не поладивший с главным тренером.

Напомним, бельгиец Франк Веркаутерен стал главным тренером "Крыльев Советов" в июне 2014 года и под его началом самарский клуб стал чемпионом Футбольной национальной лиги и вышел в премьер-лигу.