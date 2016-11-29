Bellator запретил Харитонову проводить бой 3 декабря в России

Российский боец ММА Сергей Харитонов не сможет провести 3 декабря запланированный бой против бразильца Франциско Сандро да Силвы Базерры из-за запрета промоушена Bellator.

«На текущий момент организация Bellator вынесла мне предписание-запрет на проведение поединков на территории любой страны, запрет действует в течении трех месяцев после нокаута 4 ноября. Мне нужен бой в России, однако я вынужден отложить его. Выступление в этот период чревато санкциями и разрывом моего действующего контракта со стороны Bellator», – передаёт ТАСС слова Харитонова.

Напомним, что сразу после боя против американца Джейви Айялы в рамках турнира Bellator 163, в котором россиянин проиграл нокаутом на 16-й секунде первого раунда, Атлетическая комиссия рекомендовала Харитонову не проводить бои на территории США в течение 90 дней.

Организатор боя в рамках турнира MixFace Антон Боровик, однако, отметил, что бой между Харитоновым и да Силвой Базеррой всё же состоится, но позже.

«Мы провели огромную работу по подготовке поединка Сергея Харитонова, – сказал Боровик. – Наша организация вместе со всеми фанатами Сергея искренне сожалеет, что бой Харитонова будет отложен. Однако Сергей вынужден подчиниться условиям действующего контракта с американской организацией».

36-летний Харитонов за свою продолжительную карьеру в ММА одержал 23 победы (13 нокаутом). В активе 32-летнего бразильца 8 побед (4 нокаутом) на профессиональном уровне.

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