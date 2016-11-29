Боец Франциско да Силва Безерра прилетел в Россию для боя с Харитоновым

Бразильский боец ММА Франциско Сандро да Силва Безерра по прозвищу «Туши Свет», который 3 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира MixFace проведёт бой против россиянина Сергея Харитонова, поделился впечатлениями о России.

«Перелет был долгий, но я отлично его перенес. У нас там климат тропический и солнце, но я очень рад был увидеть снег, – отметил да Силва Безерра. – У меня прекрасные впечатления о России, Екатеринбург – один из лучших городов, мне очень нравятся русские люди, они восприимчивые и замечательные. Я отлично себя чувствую, я полноценно подготовился к бою с Харитоновым. Харитонов – легенда ММА, но все пояса и титулы мы оставляем за пределами ринга. В ринге с нами только наши наработки. За моими плечами огромный труд. Сейчас тяжелые тренировки уже позади, впереди только бой, я намерен полностью реализовать себя и победить Харитонова».

В активе 32-летнего бразильца 8 побед (4 нокаутом) на профессиональном уровне. 36-летний Харитонов за свою продолжительную карьеру в ММА одержал 23 победы (13 нокаутом).

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