Галиев: постараюсь обыграть Андадре в стойке, возможно, попробую взять измором

Российский боец ММА Венер «Башкир» Галиев, который 3 декабря в рамках турнира по смешанным единоборствам MixFace проведёт бой против бразильца Марсио Андраде по прозвищу «Бог войны», рассказал о своей подготовке и поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

«У меня постоянный процесс подготовки, принимаю участие в подготовке наших бойцов, – у нашего клуба сейчас насыщенный график, соревнования постоянно через неделю-две. Так что тренировочной практики у меня достаточно. Специально к нему не готовился. Как и бразилец, я принимаю в короткие сроки этот бой, – рассказал Галиев. – Что касается соперника, – парень неплохо бьет и борется, как и у всех бразильцев, сильной стороной является грепплинг. Попытаюсь навязать ему свою игру, постараюсь обыграть его в стойке. Возможно, попробую взять его измором».

Напомним, что поединок Галиев – Андадре станет одним из главных событий вечера, в основном бою которого встретятся россиянин Сергей Харитонов и бразилец Франциско Сандро да Силва Безерра.