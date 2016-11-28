Сборная России выиграла всё «золото» на чемпионате мира по ММА

Российские бойцы не оставили никаких шансов своим соперникам на чемпионате мира по ММА 2016 года, который завершился в китайском Макао. Они взяли «золото» в каждой из семи весовых категорий.

Чемпионами мира по смешанным единоборствам стали Омар Нурмагомедов (весовая категория до 61,2 кг), Курбан Тайгибов (до 65,8 кг), Мурад Рамазанов (до 70,3 кг), Алибег Расулов (до 77,1 кг), Гамзат Хирамагомедов (до 84 кг), Магомед Анкалаев (до 93 кг) и Амирхан Исагаджиев (свыше 93 кг). Анкалаев и Хирамагомедов выиграли золотые медали мирового первенства уже во второй раз.

Таким образом, сборная России повторила успех чемпионата Европы 2016 года, где наши спортсмены также первенствовали во всех весах. Второе место в общекомандном зачёте завершившегося чемпионата мира заняла сборная Казахстана, а третье – Китай.

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