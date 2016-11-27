Определились соперники российских футболистов по группе на Кубке конфедераций

Сборная России по футболу узнала своих соперников по групповому этапу Кубка конфедераций 2017 года – составы групп определила жеребьёвка, прошедшая в Казани.

Соперниками россиян по группе А стали сборные Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группу B попали Германия, Чили, Австралия и победитель Кубка африканских наций, розыгрыш которого пройдёт в феврале 2017 года.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырёх городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Участие в турнире примут победители континентальных первенств (сборные Португалии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии), действующий чемпион мира сборная Германии, а также команда России на правах хозяйки соревнований. Последним участником турнира станет пока ещё не определившийся победитель Кубка африканских наций.

В матче-открытии турнира, который пройдёт 17 июня в Санкт-Петербурге, сборная России встретится с Новой Зеландией. 21 июня наша команда в Москве сыграет с Португалией, а заключительный матч группового этапа сборная России проведёт в Казани против Мексики.

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