Определились соперники российских футболистов по группе на Кубке конфедераций
27 ноября 2016, 13:57 [ «АН-онлайн» ]
Сборная России по футболу узнала своих соперников по групповому этапу Кубка конфедераций 2017 года – составы групп определила жеребьёвка, прошедшая в Казани.
Соперниками россиян по группе А стали сборные Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группу B попали Германия, Чили, Австралия и победитель Кубка африканских наций, розыгрыш которого пройдёт в феврале 2017 года.
Напомним, что Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырёх городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Участие в турнире примут победители континентальных первенств (сборные Португалии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии), действующий чемпион мира сборная Германии, а также команда России на правах хозяйки соревнований. Последним участником турнира станет пока ещё не определившийся победитель Кубка африканских наций.
В матче-открытии турнира, который пройдёт 17 июня в Санкт-Петербурге, сборная России встретится с Новой Зеландией. 21 июня наша команда в Москве сыграет с Португалией, а заключительный матч группового этапа сборная России проведёт в Казани против Мексики.
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