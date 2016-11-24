Россия попала в сильнейшую корзину жеребьёвки Кубка конфедераций

Сборная России на правах хозяйки Кубка конфедераций 2017 года попала в первую корзину жеребьёвки вместе с сильнейшими сборными из числа участников соревнований, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Помимо России в первую корзину попали Германия, Португалия и Чили, имеющие самый высокий рейтинг ФИФА среди участников турнира. Во второй корзине оказались команды Мексики, Австралии, Новой Зеландии, а также участник из Африки, который определится в феврале.

Жеребьёвка группового турнира Кубка Конфедераций состоится 26 ноября в Казани. Все команды будут разделены на две группы, в полуфинал соревнований пройдут по две сильнейшие команды из каждой группы.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырёх городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Участие в турнире примут победители континентальных первенств (сборные Португалии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии), действующий чемпион мира сборная Германии, а также команда России на правах хозяйки соревнований. Последним участником турнира станет победитель Кубка африканских наций, розыгрыш которого ещё не стартовал.

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