Российский футбольный клуб «Ростов» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на своём поле обыграл один из лучших европейских клубов современности – немецкую «Баварию».

Счёт открыли гости на 36-й минуте – отличился полузащитник мюнхенцев Дуглас Коста. На 44-й минуте после перехвата в центре поля ростовчане провели быструю атаку, и нападающий Сердар Азмун сравнял счёт. Уже через четыре минуты португальский арбитр Артур Соареш Диаш назначил пенальти в ворота «Баварии» после фола Жерома Боатенга на хавбеке «Ростова» Кристиане Набоа. Нападающий хозяев Дмитрий Полоз хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый и вывел свою команду вперёд. Вели в счёте ростовчане, однако, не долго – уже на 52-й минуте защитник «Баварии» Хуан Бернат сделал счёт 2:2. На 64-й минуте встречи «Ростов» провёл хорошую атаку – до удара по воротам дело не дошло, тем не менее, Полоз смог заработать опасный штрафной, который в итоге блестяще реализовал Набоа.

3:2 – победа «Ростова» над пятикратным триумфатором Лиги чемпионов «Баварией», командой, занимающей 3-е место в рейтинге клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Стоит отметить, что эта победа стала для «Ростова» первой в истории выступления команды в групповых этапах Лиги чемпионов. Теперь у ростовчан, которые с 4 очками занимают третье место в группе D и уже потеряли шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, появилась возможность продолжить выступление в Лиге Европы в случае удержания за собой третьего места в группе.

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