ЦСКА не попадет в плей-офф Лиги чемпионов

Счет в матче за выход в плей-офф Лиги чемпионов открыли гости ЦСКА, футболисты германского «Байера». Армейцы смогли сравнять счет, но не более того: ничья, и ЦСКА не попадает на главный европейский турнир.

Игра в Москве проходила в рамках пятого тура группового этапа турнира, передает РЕН ТВ.

ЦСКА упустил возможность играть в основной группе Лиги чемпионов и теперь сможет поучаствовать в плей-офф только с третьего места в группе.

Как уже сообщалось выше, счет в матче открыли футболисты немецкого клуба. На 16 минуте игры точный пас Кевина Кампля реализовал Кевин Фолланд и до перерыва табло не двигалось.

Во втором тайме, на 75-й минуте игрок ЦСКА Бибрас Натхо с пенальти сравнял счет. Но переломить игру в свою пользу армейцам не удалось.