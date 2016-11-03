ЦСКА разгромно проиграл «Монако» в Лиге чемпионов

Российский футбольный клуб ЦСКА потерпел разгромное поражение от команды «Монако» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов и существенно ухудшил свои шансы на выход из группы.

Матч, который проходил в Монако на стадионе «Луи II» завершился победой хозяев со счётом 3:0. Открыл счёт в матче на 14-й минуте нападающий Валер Жермен, продлив тем самым антирекорд голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который не может сыграть «на ноль» уже в 41-м матче Лиги чемпионов подряд. На 28-й минуте форвард «Монако» Радамель Фалькао удвоил преимущество своей команды, а на 41-й минуте он же оформил дубль, сделав счёт разгромным.

После 4-х матчей ЦСКА занимает последнее место в группе Е с 2 набранными очками. Лидирует в турнирной таблице «Монако» с 8 очками, на втором месте идёт немецкий «Байер», а замыкает тройку английский «Тоттенхэм Хотспур». Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов «армейцам» в оставшихся двух матчах (против «Тоттенхэма» и «Байера») необходимо одерживать победы и надеяться на удачный для себя исход матчей между другими командами из группы Е.

Результаты остальных матчей 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов выглядят следующим образом:

Тоттенхэм Хотспур - Байер – 0:1;

Боруссия (Дортмунд) - Спортинг – 1:0;

Легия - Реал Мадрид – 3:3;

Копенгаген - Лестер Сити – 0:0;

Порту - Брюгге – 1:0;

Севилья - Динамо (Загреб) – 4:0;

Ювентус - Лион – 1:1.

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