ЦСКА разгромно проиграл «Монако» в Лиге чемпионов
3 ноября 2016, 12:58 [ «АН-онлайн» ]
Российский футбольный клуб ЦСКА потерпел разгромное поражение от команды «Монако» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов и существенно ухудшил свои шансы на выход из группы.
Матч, который проходил в Монако на стадионе «Луи II» завершился победой хозяев со счётом 3:0. Открыл счёт в матче на 14-й минуте нападающий Валер Жермен, продлив тем самым антирекорд голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который не может сыграть «на ноль» уже в 41-м матче Лиги чемпионов подряд. На 28-й минуте форвард «Монако» Радамель Фалькао удвоил преимущество своей команды, а на 41-й минуте он же оформил дубль, сделав счёт разгромным.
После 4-х матчей ЦСКА занимает последнее место в группе Е с 2 набранными очками. Лидирует в турнирной таблице «Монако» с 8 очками, на втором месте идёт немецкий «Байер», а замыкает тройку английский «Тоттенхэм Хотспур». Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов «армейцам» в оставшихся двух матчах (против «Тоттенхэма» и «Байера») необходимо одерживать победы и надеяться на удачный для себя исход матчей между другими командами из группы Е.
Результаты остальных матчей 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов выглядят следующим образом:
Тоттенхэм Хотспур - Байер – 0:1;
Боруссия (Дортмунд) - Спортинг – 1:0;
Легия - Реал Мадрид – 3:3;
Копенгаген - Лестер Сити – 0:0;
Порту - Брюгге – 1:0;
Севилья - Динамо (Загреб) – 4:0;
Ювентус - Лион – 1:1.
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