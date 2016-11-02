СМИ: поле “Зенит-Арены” не соответствует требованиям ФИФА

Выкатное поле стадиона “Зенит-Арена” не отвечает требованиям, которые предъявляет ФИФА, поэтому матчи под эгидой этой организации на нем проводится не будут.

Предполагалось, что выкатное поле позволит проводить масштабные спортивные или концертные мероприятия без ущерба для футбольного поля. Однако как сообщает Regnum со ссылкой на собственные источники, инспекторов ФИФА не устроили показатели вибрации, которые оказались превышены в семь раз. Источник издания предположил, что превышение нормативов произошло из-за чрезмерной легкости конструкции поля.

По этой же причине стадион не сможет принять матчи Кубка конфедераций в следующем году.

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