В матче «Боруссия» – «Легия» установлено несколько рекордов Лиги чемпионов

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором немецкая «Боруссия» из Дортмунда принимала дома польскую «Легию», стал самым результативным в истории Лиги чемпионов – на двоих команды забили 12 мячей.

Встреча завершилась со счётом 8:4 в пользу хозяев, которые благодаря победе обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Прежний рекорд по количеству забитых голов в матче Лиги чемпионов был установлен в 2003 году в игре между «Монако» и «Депортиво» – финальный счёт тогда был 8:3 в пользу «Монако». Рекорд предшествующего Лиге чемпионов турнира, Кубка чемпионов, принадлежит «Фейенорду» и «Рейкьявику», которые в 1969 году сыграли со счётом 12:2.

«Легии» теперь принадлежит и другое достижение – сумма забитых и пропущенных командой голов в групповом турнире нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов сейчас составляет 32 мяча, раньше наибольшая сумма пропущенных и забитых голов была у английского клуба «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1998/99 – 31 мяч.

«Легия» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов также может и обновить антирекорд, пропустив больше всего мячей за розыгрыш турнира. На данный момент варшавская команда повторила «достижение» белорусского БАТЭ, пропустившего 24 мяча в сезоне 2014/15 – больше голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов пока не пропускал ни один клуб.

Результаты остальных матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, состоявшихся вчера, выглядят следующим образом:

ЦСКА - Байер 1:1;

Монако - Тоттенхэм Хотспур 2:1;

Спортинг - Реал Мадрид 1:2;

Лестер Сити - Брюгге 2:1;

Копенгаген - Порту 0:0;

Динамо (Загреб) - Лион 0:1;

Севилья - Ювентус 1:3.

Читайте также:

Вратарь «Амкара» Селихов подписал контракт со «Спартаком»