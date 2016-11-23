Вратарь «Амкара» Селихов подписал контракт со «Спартаком»

Голкипер пермского футбольного клуба «Амкар» Александр Селихов перейдёт в московский «Спартак» в зимнее трансферное окно, сообщает пресс-служба пермской команды.

Контракт на 4,5 года между 22-летним футболистом и столичным клубом уже подписан, однако вступит в силу только в начале декабря, после окончания осенне-зимнего отрезка чемпионата России. Таким образом, Селихов отыграет ещё три матча в составе пермяков.

Селихов защищает ворота «Амкара» с 2014 года. В нынешнем сезоне Российской футбольной Премьер-Лиги голкипер провёл за команду 14 матчей, в которых пропустил девять голов и записал в свой актив восемь «сухих» матчей.

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