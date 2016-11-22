Маркин будет бороться на новом посту за искоренение драк и пиротехники

Новый председатель комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками, бывший официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин намерен полностью искоренить драки и пиротехнику на футбольных матчах.

«Думаю, что все мы заинтересованы в том, чтобы на наших стадионах можно было находиться безопасно, как минимум, чтобы можно было приходить на стадионы в канун ЧМ-2018 и во время ЧМ-2018, не опасаясь за свою безопасность. Все мы хотим, …чтобы можно было приходить с женами, детьми и чувствовать себя как на спортивном празднике, а не как в боевых условиях», - пояснил Маркин Агентству городских новостей «Москва».

В этом он намерен перенять опыт Англии и Германии, где с успехом были решены подобные проблемы безопасности. В своей работе чиновник намерен тесно контактировать с депутатами Госдумы и фанклубами.

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