Владимир Маркин избран главой комитета по безопасности РФС

О новом назначении Владимира Маркина, экс-представителя российского Следственного комитета по работе со средствами массовой информации 22 ноября представителям прессы сообщил президент РФС Виталий Мутко.

Решение об избрании Владимира Маркина в руководство комитета по безопасности российского союза футболистов и по работе с болельщиками было принято на совещании исполнительного комитета футбольной организации, передает ТАСС.

Функционирование футбольного союза России регулируют 14 комитетов, и один из них, по безопасности, возглавил 22 ноября Владимир Маркин, - сказал Мутко.

Исполнительный комитет футбольного союза провел совещание в московском Доме футбола.

Напомним, Владимир Маркин возглавлял управление по работе со СМИ в СК РФ с сентября 2007 года по октябрь 2016-го. Сейчас Маркин занимает пост первого заместителя гендиректора ПАО "РусГидро".