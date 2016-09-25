«Мутко был президентом РФС, когда Россия стала третьей на чемпионате Европы»

Как известно, министр спорта Виталий Мутко переизбран на пост президента Российского футбольного союза на четырехлетний срок.

Напоминаем, что перед голосованием Мутко произнес странную фразу: «Я чудик: всё беру на себя. Кроме побед»...

О новоизбранном главе РФС - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, специалист, который привел сборную СССР к победе на Олимпиаде-1988, Анатолий БЫШОВЕЦ:

«Он является футбольным человеком»

- Я думаю, что избрание Мутко - это показатель того, что он является, так сказать, футбольным человеком. Не секрет, что Виталий Леонтьевич и работал в «Зените», и был президентом РФС тогда, когда Россия стала третьей на чемпионате Европы в 2008 году.

Мне кажется, что сегодня мы выбираем не столько человека, имеющего непосредственное отношение к футболу, сколько специалиста, который знает футбол как руководитель и организатор, - и в этом смысле выбор сделан абсолютно правильно.

«Установлены отношения с представителями ФИФА»

У Мутко есть опыт, он является членом ФИФА. В настоящий момент крайне трудно представить себе другого человека, который был бы способен организовать все необходимое для подготовки к чемпионату мира.

Им уже многое сделано, в частности, подписаны договоры и установлены отношения с представителями ФИФА, что тоже является немаловажным фактором.

«Мы не ценим тех, кто есть»

В нашем футболе на протяжение последних десятилетий не хватало уровня профессионализма именно в спортивной части, когда бы мы могли расставить акценты вокруг вертикали сборных команд от юношеской и до национальной, вокруг молодежных команд.

Я уверен, что теперь будут сделаны нужные выводы. Ведь проблема не в том, что у нас нет специалистов, а в том, что мы не ценим тех, кто есть. Я уж не говорю о талантливой молодежи, которую обязательно нужно задействовать.

Думаю, что нынешнее голосование за Мутко говорит о том, что теперь будет не только профессиональная ответственность за спортивные результаты, но и личные интересы наконец-то будут подчинены общественным!

«Есть некие цеховые взаимоотношения...»

Да, Газзаев набрал 35 процентов, а это прилично. Но о чем это говорит? О том, что есть некие цеховые взаимоотношения...

Поэтому я думаю, что сегодня уже есть программа, которая была принята исполкомом, и мне кажется, она действеннее той, которую предлагает Газзаев.

Ведь он говорит и о сокращении ФМЛ, и об увеличении команд премьер-лиги. Я не думаю, что это путь, который приведет нас к развитию и успеху.

«Действительно служат Его Величеству Футболу!»

Я не думаю, что у нас отберут чемпионат мира. Мы выстоим. Но главное, чтобы Мутко все-таки удалось объединить все силы на достижение результата.

Что ж, здесь, конечно, должна быть опора на профессиональных людей, которые действительно служат Его Величеству Футболу!