Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со своим партнёром, компанией Adidas, представила официальный мяч Кубка конфедераций по футболу 2017 года, который пройдёт в России.

Мяч получил название «Красава», а на его панели нанесён орнамент в виде драгоценных камней, который, как говорится в сообщении пресс-службы ФИФА, подчёркивает ценность победы.

«Болельщики вполне могут надеяться, что увидят на Кубке Конфедераций немало красивых голов. Ведь у слов «красава» и «красивый» в русском языке одинаковый корень, – приводит пресс-служба слова посла Чемпионата мира-2018 и экс-капитана сборной России Алексея Смертина. – Не сомневаюсь, что название понравится болельщикам всего мира, ведь оно прекрасно звучит не только для тех, кто понимает русский язык».

Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырёх городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Участие в турнире примут победители континентальных первенств (сборные Португалии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии), действующий чемпион мира сборная Германии, а также команда России на правах хозяйки соревнований. Последним участником турнира станет победитель Кубка африканских наций, розыгрыш которого завершится в феврале 2017 года.

Читайте также:

Российские футболисты проиграли Катару в товарищеском матче

«Ред Булл Лейпциг» начал праздновать чемпионство после десяти туров Бундеслиги