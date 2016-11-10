Российские футболисты проиграли Катару в товарищеском матче

Футбольная сборная России со счётом 1:2 уступила в товарищеском матче против команды Катара, который прошёл в Дохе.

Голкипер Игорь Акинфеев впервые вывел команду в качестве капитана, став 29-м по счёту капитаном в истории команды. Примечательно, что первым капитаном в истории сборной России был Станислав Черчесов, который сейчас является её главным тренером. Также с первых минут на поле вышел нападающий Александр Кокорин, который после провала на чемпионате Европы-2016 не получал игрового времени в сборной.

Начала наша команда активно и уже на 5-й минуте открыла счёт – полузащитник Александр Самедов реализовал пенальти, назначенный за фол на Дмитрии Комбарове.

На 29-й минуте одиннадцатиметровый удар назначили уже в ворота сборной России – во время подачи углового хавбек Роман Зобнин нарушил правила в своей штрафной, и судья поставил на точку. Пенальти футболисты Катара, однако, реализовать не смогли – капитан команды Ибрагим Маджид ударил мимо ворот. На 35-й минуте хозяевам выпал ещё один раз исполнить одиннадцатиметровый, назначенный после фола Акинфеева. В этот раз хозяева воспользовались возможностью, и защитник Буалем Хухи сравнял счёт.

Второй тайм россияне начали не так активно, как первый, а на 58-й минуте Черчесову прошлось заменить голкипера Игоря Акинфеева, который прихрамывал, покидая поле. К сожалению, этот матч принёс Акинфееву очередной антирекорд – футболист стал самым пропускающим вратарём в истории команды России, пропустив 71-й мяч в 93-й игре за сборную. Прежний антирекорд принадлежал Ринату Дасаеву и Льву Яшину, которые вынимали мячи из сетки ворот 70 раз в 91 и 74 матчах соответственно.

Вместо Акинфеева в ворота встал Станислав Крицюк. На 72-й минуте подачу у ворот сборной России на ближней штанге замкнул никем не опекаемый Карим Будьяф и вывел хозяев вперёд. Россияне имели достаточно возможностей, чтобы сравнять счёт и даже вырвать победу, однако, не смогли их реализовать. Не помог нашей команде и выход на замену на 81-й минуте нападающего «Динамо» Кирилла Панченко, который в этом матче дебютировал в составе сборной. Самый реальный шанс сравнять счёт россияне имели в концовке встречи, но Кокорин не смог с пенальти переиграть голкипера сборной Катара Саада Аль-Шееба.

Таким образом, сборная России проиграла вторую игру кряду – перед этим команда 10 октября уступила в Краснодаре Коста-Рике со счётом 3:4. По-прежнему в активе Черчесова в качестве главного тренера остаётся лишь один выигранный матч (против сборной Ганы) при двух поражениях и одной ничьей.

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