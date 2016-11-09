В Греции приостановили чемпионат по футболу из-за поджога дома главы судейского комитета

Федерацией футбола Греции было вынесено решение о приостановке проходящего в стране чемпионата в связи с чрезвычайным происшествием. Сегодня утром в доме главы судейского комитета Гиоргоса Бикаса произошел пожар.

По версии следствия, причиной возгорания стал поджог. К счастью, никто из членов семьи Бикаса при пожаре не пострадал. На сайте организации было опубликовано сообщение, в котором указано, что все матчи Суперлиги и Кубка Греции будут отложены до окончания расследования.

Двумя днями ранее издание Inside World Footbal сообщило о добровольной отставке троих арбитров из-за угроз, поступавших в адрес одного из них.

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