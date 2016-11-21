Власов: Ковалёв боялся устать, в результате чего недостаточно напирал

Российский боксёр-профессионал, обладатель пояса интерконтитентального чемпиона IBO в первом тяжелом весе Максим Власов считает, что Ковалёву следовало более агрессивно боксировать против Уорда.

«Не исключаю, что результат боя Ковалев – Уорд был, отчасти, политическим. Хоть Сергей и живет постоянно в Америке, но он все равно остается для них русским. Возможно, боксировать в статусе чемпиона с американцем на его территории нужно было агрессивнее, так как он делал в бою с Хопкинсом. Тогда Сергею было нечего терять, он был мотивирован и бил жёстко, раскрепощенно, – сказал Власов. – В боях такого уровня не надо рассчитывать на победу по очкам, нужно «прикалачивать» соперника, что всегда Ковалев и делал. А здесь было ощущение, что Сергей боялся устать, и в результате чего недостаточно напирал, где-то даже прогуливался по рингу. В последних раундах он позволил Уорду больше свободы действий, чем это следовало бы делать».

Также Власов добавил, что исход боя послужит встряской для Ковалёва, который, по его мнению, в последнее время не прогрессирует как профессионал и не прибавляет в технике.

Напомним, что Ковалёв в бою с Уордом потерпел своё первое поражение в карьере и потерял титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBA super, IBF и WBO. Поединок, который прошёл в Лас-Вегасе, завершился победой американца единогласным решением судей, несмотря на то, что Уорд во втором раунде побывал в нокдауне и нанёс меньше точных ударов, чем россиянин. К слову, Ковалёв стал первым, кому удалось отправить Уорда на настил. По условиям контракта, россиянин теперь может воспользоваться правом на незамедлительный реванш.

Власов свой следующий поединок проведёт 3 декабря в Москве. В бою за вакантный титул Интерконтинентального чемпиона WBA Власов встретится с другим россиянином – Рахимом Чахкиевым.

Читайте также:

Эксперт: Судей боя "Ковалев - Уорд" надо дисквалифицировать