Бригада судей на поединке между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом должна быть международной. Так считает известный организатор боксерских поединков Андрей Рябинский. Промоутер сообщил свое мнение в соцсетях.

В любом поединке мелочей нет, тем более их нет в поединке таких чемпионов, как Сергей Ковалев и Андре Уорд, считает Андрей Рябинский. И если бой в Америке судили исключительно американцы, то ни о какой объективности речи быть не может.

После поединка чемпионов проигравший Ковалев сразу сказал о том, что дрался он в США и судьи все тоже были из Америки, а поэтому он считает необходимым провести поединок-реванш, а судей, которые позволили Уорду «украсть победу» у Ковалева, следует лишить квалификации.

Боксеры друг друга не унижают, держась в стороне от конфликта, который разгорелся после победы американца. Рябинский тоже считает реванш необходимым, задаваясь риторическим вопросом, нужна ли самому Уорду такая победа.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о результатах чемпионского поединка, где россиянин впервые за свою карьеру проиграл. Интернет-сообщества уже называют судейство поединка «позорищем мирового бокса».