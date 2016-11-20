Российский боксер Сергей Ковалев проиграл Уорду

Россиянин свой проигрыш считает политическим решением: все судьи поединка были американцами. Но факт есть факт: Сергей Ковалев проиграл бой и лишен трех чемпионских поясов в полутяжелом весе.

Уорд «распоясал» Ковалева: все три чемпионских пояса по версиям WBA, WBO и IBF принадлежат теперь американцу, передает RT.

Единогласное решение судей: бой выиграл Андре Уорд со счетом 114:113.

Ни один из участников этого боя раньше не проигрывал ни одного боя, так что это поражение в карьере россиянина первое. В 31 бое Ковалев победил 30 раз, причем 26 - нокаутом. Россиянин и в этом бою лидировал в первой половине встречи: во втором раунде его соперник побывал в нокдауне. Но американец смог восстановиться, а россиянин не смог свой успех закрепить.

Соперники отношения выяснили, но не до конца: впереди бой-реванш.