Власов победил Насименто и завоевал Интерконтинентальный титул IBO

Российский боксёр Максим Власов одержал победу над бразильцем Карлосом Аилтоном Насименто в 10-раундовом бою за пояс Интерконтинентального чемпиона в первом тяжёлом весе по версии IBO.

Россиянин, который лишь год назад перешёл в первую тяжёлую весовую категорию, выиграл техническим нокаутом в 3-м раунде.

Напомним, что Власов начинал свою профессиональную карьеру во втором среднем весе, где завоёвывал чемпионские титулы WBC Asian Boxing Council (2010) и WBC Baltic (2011–2012). После этого россиянин перешёл в полутяжёлый вес и стал чемпионом по версии WBC Baltic (2014–2015). Свой первый бой в первом тяжёлом весе Власов провёл в октябре 2015 года. Всего на счету россиянина 36 побед (19 нокаутом) и два поражения. Для Насименто поражение стало четвёртым при 15 победах (11 нокаутом).

Следующий свой поединок Власов проведёт 3 декабря в Москве против своего соотечественника, экс-чемпиона мира по версии IBO и бывшего обладателя пояса WBC Silver Рахима Чахкиева. В бою будет разыгран вакантный титул WBA International в первом тяжёлом весе.

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