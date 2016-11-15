Стиверн провалил допинг-тест, но бой с Поветкиным состоится

Канадский боксёр-супертяжеловес Бермейн Стиверн, который 17 декабря в Екатеринбурге должен встретиться с россиянином Александром Поветкиным в бою за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC, провалил допинг тест. Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

В допинг-пробе канадца от 4 ноября 2016 года обнаружили следы метилгексанамина – это вещество входит в список запрещённых. Как пояснил Стиверн, метилгексанамин содержался в пищевой добавке, при этом спортсмен не знал о присутствии в ней этого вещества. Поскольку Стиверн впервые нарушил антидопинговые правила, в WBC решили не дисквалифицировать спортсмена и ограничиться предупреждением. Таким образом, бой канадца против Поветкина состоится, если не будет повторного нарушения.

Также Стиверн должен будет заплатить штраф в $75 тысяч и отработать 40 часов на тему продвижение честного спорта без допинга среди молодёжи.

Напомним, что обязательный претендент на чемпионский пояс WBC Поветкин должен был 21 мая 2016 года встретиться в Москве с действующим обладателем пояса, американцем Деонтеем Уайлдером, но поединок перенесли из-за обнаруженного в допинг-пробе россиянина мельдония. WBC провел собственное расследование ситуации, после чего с Поветкина сняли все санкции. При этом Уайлдер в ближайшее время не сможет встретиться с Поветкиным из-за травмы, а россиянина обязали провести бой против второго номера рейтинга организации в супертяжёлом весе Стиверна.

На счету 37-летнего россиянина 30 побед (22 нокаутом) и одно поражение. 37-летний Стиверн одержал 25 побед (21 нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок завершился ничьей.

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