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Дмитрий Чудинов не допущен к бою против Мюррея из-за болезни

10 ноября 2016, 17:01 [ «АН-онлайн» ]

Дмитрий Чудинов не допущен к бою против Мюррея из-за болезни

Российский боксёр, экс-«временный» чемпион мира в среднем весе по версии WBA Дмитрий Чудинов из-за болезни не сможет выйти на бой против британца Мартина Мюррея, который должен был состояться 12 ноября в Монако.

Как сообщает портал Boxing Scene, врачи запретили россиянину, подхватившему вирусную инфекцию, участвовать в рейтинговом 10-раундовом поединке. Вместо Чудинова соперником британца станет небитый нигериец Нуху Лаваль, выступающий за Германию. В главном бою вечера за пояс Интерконтинентального чемпиона WBA в супертяжелом весе поспорят кубинец Луис Ортис и американец Малик Скотт.

В своей профессиональной карьере Чудинов одержал 19 побед (12 нокаутом), один поединок проиграл, а два боя закончились ничьей. В активе Мюррея 33 победы, четыре поражения и одна ничья, Лаваль же одержал победы во всех 23 боях, в которых участвовал.

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