В WBC официально подтвердили дату боя Поветкин – Стиверн

Профессиональная боксёрская организация WBC официально подтвердила, что бой между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном пройдёт 17 декабря в России. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба WBC.

Напомним, что ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы россиянина, объявил, что предварительно бой запланирован на 17 декабря и пройдёт в Екатеринбурге. В WBC, однако, место проведения боя пока официально не подтвердили.

Обязательный претендент на чемпионский пояс WBC Поветкин должен был 21 мая в Москве встретиться с действующим обладателем пояса, американцем Деонтеем Уайлдером, но поединок перенесли из-за обнаруженного в допинг-пробе россиянина мельдония. WBC провел собственное расследование ситуации, после чего с Поветкина сняли все санкции. При этом Уайлдер в ближайшее время не сможет встретиться с Поветкиным из-за травмы, а россиянина обязали провести бой против второго номера рейтинга организации в супертяжёлом весе Стиверна.

На счету 37-летнего россиянина 30 побед (22 нокаутом) и одно поражение. 37-летний Стиверн одержал 25 побед (21 нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок завершился ничьей.