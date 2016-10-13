Проведение поединка за титул «временного» чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC между российским боксёром Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном предварительно назначено на 17 декабря, местом проведения боя должен стать Екатеринбург. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, представляющего интересы россиянина.

«Сашин бой предварительно назначен на 17 декабря в Екатеринбурге», – сказал Объявлены предварительные дата и место проведения поединка Поветкин – Стиверн.

Напомним, что обязательный претендент на чемпионский пояс WBC Поветкин должен был 21 мая в Москве провести бой против действующего обладателя пояса, американца Деонтея Уайлдера. Поединок, однако, перенесли из-за обнаруженного в допинг-пробе россиянина мельдония. WBC провел собственное расследование ситуации, после чего с Поветкина сняли все санкции. При этом Уайлдер в ближайшее время не сможет встретиться с Поветкиным из-за травмы, а россиянина обязали провести бой против второго номера рейтинга организации в супертяжёлом весе Стиверна.

На счету 37-летнего россиянина 30 побед (22 нокаутом) и одно поражение. 37-летний Стиверн одержал 25 побед (21 нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок завершился ничьей.

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