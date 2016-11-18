Сборная России по хоккею U20 проиграла канадцам в последнем матче Суперсерии

Сборная России по хоккею из игроков моложе 20 лет со счётом 1:4 уступила команде главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) в заключительном, шестом матче Суперсерии. Итоговый счёт в серии стал 4:2 в пользу канадцев.

Напомним, что молодёжная сборная России досрочно потеряла шансы на победу в турнире, и последний матч с турнирной точки зрения ничего не решал.

В первом матче Суперсерии россияне в овертайме со счётом 3:2 обыграли команду Западной хоккейной лиги (WHL), после чего во втором матче уступили ей же в основное время со счётом 1:4. Третий матч наша команда со счетом 4:3 выиграла у сборной Хоккейной лиги Онтарио (ОHL), а в ответом матче проиграла со счётом 2:5. В пятой встрече против QMJHL россияне также в основное время проиграли со счётом 0:4. Таким образом, даже в случае победы в финальном матче, наша сборная уже не смогла бы догнать канадцев по очкам.