Молодёжная сборная России досрочно уступила канадцам в Суперсерии

Хоккейная сборная России из игроков моложе 20 лет со счётом 0:4 уступила сборной Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) в пятом матче Суперсерии и потеряла шансы на победу в турнире.

В первом матче Суперсерии россияне в овертайме со счётом 3:2 обыграли команду Западной хоккейной лиги (WHL), после чего во втором матче уступили ей же в основное время со счётом 1:4. Третий матч наша команда со счетом 4:3 выиграла у сборной Хоккейной лиги Онтарио (ОHL), а в ответом матче проиграла со счётом 2:5.

Таким образом, сборная России после пяти сыгранных встреч проигрывает в серии со счётом 5-10, и ответная игра против команды QMJHL, которая состоится 18 ноября, с турнирной точки зрения ничего решать уже не будет.

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