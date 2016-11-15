Макаров стал седьмым отечественным хоккеистом, введённым в Зал хоккейной славы

Советский и российских хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Сергей Макаров включён в Зал хоккейной славы. Официальная церемония завершилась в канадском Торонто.

Макаров начал карьеру в Челябинском «Тракторе» в 1976 году. С 1978 по 1989 выступал за столичный ЦСКА, после чего перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), где играл за «Калгари Флэймз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Даллас Старз». В 1990 году Макаров первым из отечественных хоккеистов был удостоен Колдер Трофи – приза, вручаемого в конце сезона лучшему новичку НХЛ.

В сборной СССР 80-х годов Макаров входил в знаменитую первую пятёрку Ларионова, которая на Западе получила прозвище «Зелёная пятёрка», так как хоккеисты во время тренировок играли в зелёных свитерах. В звене нападения Макаров выступал вместе с Игорем Ларионовым и Владимиром Крутовым. В составе «Красной машины» Макаров становился чемпионом Олимпийских игр 1984 года в Сараево и Игр 1988 года в Калгари, выигрывал Кубок Вызова в 1979 и Кубок Канады в 1981 году.

Также в 2008 году Международная федерация хоккея на льду (IIHF) включила Макарова в символическую сборную столетия, куда также попали голкипер Владислав Третьяк, защитники Вячеслав Фетисов и Бёрье Сальминг, а также нападающие Валерий Харламов и Уэйн Гретцки.

Макаров – уже седьмой отечественный хоккеист, введённый в Зал хоккейной славы. Ранее туда вошли Третьяк, Харламов, Фетисов, Ларионов, а также Павел Буре и Сергей Федоров.

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