Российские футболисты вырвали победу у румынов в товарищеском матче

Сборная России по футболу провела в Грозном последний в этом году товарищеский матч. Соперниками нашей команды стали футболисты из Румынии.

Начали матч активнее россияне, однако явного позиционного перевеса на протяжении матча ни одна из команд не имела. В каждом из таймов сборная России имела по нескольку реальных шансов открыть счёт, однако, смогла сделать это лишь в компенсированное к матчу время. Единственный гол забил полузащитник Магомед Оздоев.

Россияне вышли на игру в новой форме, в которой команда будет выступать на Кубке конфедераций 2017 года, также встреча стала первой, в которой был использован официальный мяч предстоящего турнира – «Красава».