На свой домашний товарищеский матч против сборной Румынии российские футболисты выйдут в новой форме, которую презентовала компания «Адидас». По мнению тренера россиян, новая форма прибавит игрокам уверенности.

Товарищеский матч с румынами начнется в Гриозном на «Ахмат-Арене» в 19.00 мск.

На сайте российской сборной говорится о том, что новая форма является воплощением давних традиций и в то же время она принципиально новая. Разработчики формы признаются, что на дизайн их вдохновила форма сборной СССР, так что новинка отдает дань и историческим традициям.

В новой «оболочке» российские футболисты примут участие и в Кубке конфедераций, что примет Россия с 17 июня по 2 июля грядущего года. В этих соревнованиях примут участие сборные Германии, Австралии, Чили, Мексики, Португалии и Новой Зеландии, а также Африки.

С 2009 года главный тон российской формы – красный (ранее был бордовый), таким он и остался.