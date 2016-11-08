СМИ: зарплата Роналду по новому контракту будет самой высокой в истории футбола

По условиям нового контракта с мадридским «Реалом» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории, сообщает британское издание The Sun.

По информации газеты, зарплата португальца составит £45 млн в год, в то время как форвард «Барселоны» Лионель Месси, который ранее считался самым высокооплачиваемым футболистом, получает €40 млн. Новый контракт Роналду рассчитан до 2021 года, зарабатывать португалец будет £865 тысяч в неделю, для сравнения, по условиям предыдущего контракта футболист получал около €410 тысяч в неделю.

Напомним, что Роналду перешёл в «Реал» в 2009 году из английского клуба «Манчестер Юнайтед» за £80 млн – трансфер португальца на тот момент был самым дорогостоящим в истории футбола. Вместе с «Реалом» Роналду дважды выигрывал Лигу чемпионов, два раза побеждал в Кубке Испании и один раз – в чемпионате Испании, становился обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, а также трижды был удостоен приза «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту планеты.

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