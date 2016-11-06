В нынешнем чемпионате России питерский «Зенит» проиграл впервые: грозненскому «Тереку» помогли родные «стены». Президент Чечни Рамзан Кадыров лично поблагодарил «Терек» за победу. Игра закончилась со счетом 2:1.

Матч «Терек» - «Зенит» прошел 6 ноября. Игру вытянули хозяева поля, сумев обыграть соперников со счетом 2:1, передает ТАСС.

В текущем чемпионате России это первое поражение у клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга. Теперь у команд по 13 очков, но при этом «Зенит» занимает вторую строчку турнира, а «Терек» - третью.

Подопечные тренера Рашида Рахимова получили личную благодарность от президента республики за «за волевую победу». Именно в этой игре нападающий «Терека» Беким Балай, исполнив «дубль», стал одним из самых результативных игроков турнира.

20 ноября «Зениту» предстоит игра с «Крыльями Советов» из Самары, а «Терек» 19 ноября сыграет в гостях с клубом "Томь".