Эта встреча «снежная» была не очень нежная: играть футболистам пришлось под снегопадом. Тринадцатый тур оправдал название: условия для игры были на крайне плохими. Однако, ЦСКА все-таки прервал череду поражений.

На поле все складывалось не в пользу воспитанников Леонида Слуцкого: они могли проиграть, передает «Лайф».

Последний раз ЦСКА выигрывал в турнире 14 октября, когда он одолел «Уфу» и с тех пор столичные армейцы только проигрывали.

Перед игрой болельщики ЦСКА устроили прощальную акцию в память об ушедшем от нас артисте Владимире Зельдине.

И если на 18 минуте матча всем казалось, что ЦСКА готовится выиграть (Сергей Игнашевич успешно пробил 11-метровый), то уже через две минуты никто не сомневался, что победит «Амкар», игроки которого (Георгий Джикия и Михаил Костюков) дважды поразили ворота армейцев.

И все же, не смотря на холод и снег, футболисты ЦСКА равновесие восстановили, хоть и не смогли переломить игру.

По итогам встречи ЦСКА (22 очка) сохранил четвёртую позицию в рейтинге турнира, а «Амкар» - на шестом месте (21 очко).

Лидер Премьер-лиги – «Спартак»: 31 очко.