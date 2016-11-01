Лучший бомбардир в истории мировых футбольных первенств Клозе завершил карьеру

Легендарный немецкий футболист, рекордсмен по количеству забитых голов на чемпионатах мира Мировлав Клозе завершил карьеру игрока, сообщает пресс-служба Германского футбольного союза (DFB).

Отмечается, что 38-летний Клозе собирается пройти программу обучения на футбольного тренера.

За национальную сборную Германии футболист провёл 137 матчей, в которых забил 71 гол, что является рекордом национальной команды. Вместе со сборной Клозе выиграл золотые медали чемпионата мира 2014 года в Бразилии и серебряные медали мирового первенства 2002 года в Республике Корее и Японии. Всего Клозе принял участие в четырёх чемпионатах мира и забил в них 16 голов, став лучшим бомбардиром в истории мировых первенств.

Будучи игроком немецкого «Вердера», Клозе в 2006 году становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии, после этого вместе с немецкой «Баварией» футболист дважды выигрывал чемпионат страны и дважды – Кубок Германии, последним клубом, за который выступал Клозе, стал итальянский «Лацио».

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