СРОЧНО
|17:29  Лучший бомбардир в истории мировых футбольных первенств Клозе завершил карьеру |16:48  В Набережных Челнах внезапно скончалась новорожденная девочка |16:39  Кремль высказался насчет недовольства Кадырова сокращением бюджета Чечни |16:31  Боксёр Поветкин и боец ММА Харитонов основали свою промоутерскую компанию |16:08  Появились первые снимки вертолета, упавшего в Сочи |15:40  Черчесов вызвал Кокорина в сборную, впервые после скандала в Монте-Карло |14:48  Кремль ответил на обвинения шефа британской разведки |14:05  В Татарстане студентка родила в туалете и выбросила младенца в выгребную яму |14:00  «Дерби всея Руси», странный матч на Урале и всё, чем запомнился 12-й тур РФПЛ |13:53  Москвичка получила ожоги 32% тела из-за горящего коктейля с абсентом |13:33  Китай скоро получит от России первые Су-35 |13:26  Жириновский увидел между собой и Трампом только одно различие |13:25  Яровая: надо стараться наладить диалог со всеми, кроме террористов |12:53  Китайская фирма покупает первые российские вертолёты "Ансат" |12:00  Винник отвоевал у Воронцова титул чемпиона России по К-1 |11:42  В Москве задержан фигурант “дела о гонках на Gelandewagen” за новое нарушение |10:14  Москвич серьезно пострадал из-за взрыва электронной сигареты |09:34  Кадыров возмутился проектом бюджета Чечни на 2017 год |09:10  Россия рассказала в «Белой книге» о преступлениях США в Сирии |31.10 22:55  Российские атлеты получат по 4 миллиона за вынужденный пропуск ОИ в Рио |31.10 22:28  Поляки сравнили Марию Захарову с автоматом Калашникова |31.10 21:55  Хоккейный клуб «Автомобилист» возглавил Владимир Крикунов |31.10 21:31  Уволен главный тренер ФК "Крылья советов" |31.10 20:51  В Госдуме готовят Россию к вечному дефициту бюджета |31.10 19:18  В Петербурге байкер выстрелил себе в висок на глазах у возлюбленной |31.10 19:13  Роспотребнадзор выяснил, кто устроил в Махачкале массовое отравление |31.10 18:58  В Париже стартует теннисный турнир Берси. Без россиян |31.10 18:50  СМИ: Швеция откажется от наличных денег |31.10 18:27  Сбербанк снизил кредитные ставки малому бизнесу |31.10 16:17  Путин приостановил соглашение с США по плутонию

Совместный проект

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости RtbSystem.com

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Спорт

Лучший бомбардир в истории мировых футбольных первенств Клозе завершил карьеру

1 ноября 2016, 17:29 [ «АН-онлайн» ]

Лучший бомбардир в истории мировых футбольных первенств Клозе завершил карьеру

Легендарный немецкий футболист, рекордсмен по количеству забитых голов на чемпионатах мира Мировлав Клозе завершил карьеру игрока, сообщает пресс-служба Германского футбольного союза (DFB).

Отмечается, что 38-летний Клозе собирается пройти программу обучения на футбольного тренера.

За национальную сборную Германии футболист провёл 137 матчей, в которых забил 71 гол, что является рекордом национальной команды. Вместе со сборной Клозе выиграл золотые медали чемпионата мира 2014 года в Бразилии и серебряные медали мирового первенства 2002 года в Республике Корее и Японии. Всего Клозе принял участие в четырёх чемпионатах мира и забил в них 16 голов, став лучшим бомбардиром в истории мировых первенств.

Будучи игроком немецкого «Вердера», Клозе в 2006 году становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии, после этого вместе с немецкой «Баварией» футболист дважды выигрывал чемпионат страны и дважды – Кубок Германии, последним клубом, за который выступал Клозе, стал итальянский «Лацио».

Читайте также:

«Дерби всея Руси», странный матч на Урале и всё, чем запомнился 12-й тур РФПЛ

Черчесов вызвал Кокорина в сборную, впервые после скандала в Монте-Карло

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЧБ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Шоу-бизнес

Юрий Лоза готов показать класс на "Евровидении" в Киеве

Юрий Лоза готов показать класс на "Евровидении" в Киеве

Известный российский музыкант Юрий Лоза объявил о своей готовности представить Родину на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве. Артист хочет показать, что такое "самобытная эстрада".

//Общество

Почти половина россиян готова получать зарплату в конверте - соцопрос

Почти половина россиян готова получать зарплату в конверте - соцопрос

Как показал опрос Superjob, граждане страны не разделяют стремление властей по борьбе с «серыми зарплатами». Почти половина опрошенных (47%) готовы получать вознаграждение за свой труд в конверте.

//Общество

Социологи выяснили, в каких городах России лучше лечат

Социологи выяснили, в каких городах России лучше лечат

Интересное исследование провел Финансовый университет при правительстве РФ. Специалисты выяснили, где жители страны довольны качеством медицинских услуг, а где не очень. Выводы оказались весьма любопытными.

//Общество

Депутатам Госдумы запретили ездить в "бесполезные" командировки за рубеж

Депутатам Госдумы запретили ездить в "бесполезные" командировки за рубеж

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, план рабочих поездок парламентариев получился небольшим, так как исключили поездки из разряда «просто посмотреть другие страны и пообщаться».

//Общество

Голодец пенсионерам

Голодец пенсионерам

Вице-премьер правительства Ольга Голодец дала разъяснения, кто из пенсионеров получит в январе единовременную выплату в 5 тысяч рублей, которой заменили вторую индексацию пенсий в 2016 году.

//Происшествия

Москвичка получила ожоги 32% тела из-за горящего коктейля с абсентом

Москвичка получила ожоги 32% тела из-за горящего коктейля с абсентом

Трагическим несчастным случаем закончился для 33-летней москвички отдых в одном из столичных стриптиз-клубов. С ожогами 32% тела она была доставлена в реанимацию после того, как заказала горящий коктейль.

//Происшествия

В Москве задержан фигурант “дела о гонках на Gelandewagen” за новое нарушение

В Москве задержан фигурант “дела о гонках на Gelandewagen” за новое нарушение

Всего две недели прошло с того момента, как суд вынес решение по делу “мажоров на Gelandewagen”, а полностью оправданный Авдувахоб Маджидов уже снова задержан за нарушение правил дорожного движения.

//Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подтвердил информацию о расставании с Ольгой Бузовой

Дмитрий Тарасов подтвердил информацию о расставании с Ольгой Бузовой

Вопреки надеждам поклонников, слухи о разрыве телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова оказались правдой. Тарасов подтвердил, что они с Ольгой действительно расстались после четырех лет брака.

//Спорт

«Дерби всея Руси», странный матч на Урале и всё, чем запомнился 12-й тур РФПЛ

«Дерби всея Руси», странный матч на Урале и всё, чем запомнился 12-й тур РФПЛ

«Дерби всея Руси», странный матч между «Уралом» и «Тереком» в Екатеринбурге, поражение не по игре от «Локомотива», а также чем ещё запомнился 12-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги.

//Спорт

Лучший бомбардир в истории мировых футбольных первенств Клозе завершил карьеру

Лучший бомбардир в истории мировых футбольных первенств Клозе завершил карьеру

Легендарный немецкий футболист, лучший бомбардир в истории своей национальной и сборной рекордсмен по количеству забитых голов на чемпионатах мира Мировлав Клозе завершил карьеру игрока.

//В мире

Ежегодно Китай закупает астрономическое количество российского мороженого

Ежегодно Китай закупает астрономическое количество российского мороженого

Ежегодно Китай привозит из России астрономическое количество мороженого на продажу. Как сообщил посол КНР в Российской Федерации Ли Хуэй каждый год китайской стороной закупается примерно 5 тонн мороженого.

//Новости ADWILE

//Происшествия

В Набережных Челнах внезапно скончалась новорожденная девочка

В Набережных Челнах внезапно скончалась новорожденная девочка

В минувший понедельник, 31 октября, в Набережных Челнах произошло серьезное происшествие. В одной из квартир 21-го комплекса микрорайона Замелекесье внезапно скончалась новорожденная девочка.

//Политика

Кремль высказался насчет недовольства Кадырова сокращением бюджета Чечни

Кремль высказался насчет недовольства Кадырова сокращением бюджета Чечни

Во вторник, 1 ноября, в Кремле прокомментировали недовольство главы Чечни Рамзана Кадырова сокращением бюджета республики на 2017 год. Кадыров назвал условия, предложенные Минфином, неприемлемыми.

//Спорт

Боксёр Поветкин и боец ММА Харитонов основали свою промоутерскую компанию

Боксёр Поветкин и боец ММА Харитонов основали свою промоутерскую компанию

Российский профессиональный боксёр-супертяжеловес Александр Поветкин и один из самых известных российских бойцов ММА Сергей Харитонов создали свою промоутерскую компанию «Корпорация чемпионов».

//Происшествия

Появились первые снимки вертолета, упавшего в Сочи

Появились первые снимки вертолета, упавшего в Сочи

Днем во вторник, 1 ноября, в СМИ появились первые фотографии вертолета, который сегодня потерпел крушение в Адлерском районе Сочи. Согласно последней информации, погиб человек, еще шестеро получили травмы.

//В мире

На границу с Ираком прибывают турецкие танки

На границу с Ираком прибывают турецкие танки

Во вторник, 1 ноября, в СМИ появилась информация о том, что на границу с Ираком начали в большом количестве прибывать турецкие танки и военнослужащие. Бронетехника направляется в районы провинции Ширнак.

//Спорт

Черчесов вызвал Кокорина в сборную, впервые после скандала в Монте-Карло

Черчесов вызвал Кокорина в сборную, впервые после скандала в Монте-Карло

Впервые после скандальной вечеринки в Монте-Карло нападающий «Зенита» Александр Кокорин вызван главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на подготовку к товарищеским матчам.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Акция националистов в Люблино одобрена московскими властями

Акция националистов в Люблино одобрена московскими властями

Акцию националистов 4 ноября в Люблино одобрили во вторник, 1 ноября, московские власти. Заявку организаторов мероприятия согласовал департамент региональной безопасности правительства Москвы.

//В мире

Дикий Запад: в Чикаго за выходные застрелены 17 человек

Дикий Запад: в Чикаго за выходные застрелены 17 человек

Жители Чикаго поставили новый рекорд по убийствам в праздники: только за последние выходные октября, связанные с празднованием Хэллоуин, были застрелены 17 человек и более 40 попали с ранениями в больницы.

//Происшествия

Вертолет рухнул на частный дом в Сочи

Вертолет рухнул на частный дом в Сочи

Во вторник, 1 ноября, на частный дом в Адлерском районе Сочи рухнул вертолет. Как сообщает осведомленный источник, в результате серьезной аварии погиб один человек, а пострадали не менее пяти.

//Общество

Московский метрополитен впервые будет работать всю новогоднюю ночь

Московский метрополитен впервые будет работать всю новогоднюю ночь

Впервые столичная подземка будет работать безостановочно в новогоднюю ночь, объявил мэр Москвы Сергей Собянин. В прошлом году метро работало до двух часов ночи, а наземный транспорт на час дольше - до 3:00.

//Общество

Песков заявил, что письмо заключенного о пытках заслуживает особого внимания

Песков заявил, что письмо заключенного о пытках заслуживает особого внимания

В СМИ появилось послание Ильдара Дадина, отбывающего наказание в сегежской ИК-7. В нем он сообщил о страшных пытках, которым его подвергают. Журналисты поинтересовались, знает ли президент об этом.

//Политика

Кремль ответил на обвинения шефа британской разведки

Кремль ответил на обвинения шефа британской разведки

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес России от главы британской разведслужбы Эндрю Паркера, которые ранее сегодня были опубликованы в британском издании The Guardian.

//Новости партнеров

//В мире

Мужчина на экскаваторе пытался убить подругу президента Южной Кореи

Мужчина на экскаваторе пытался убить подругу президента Южной Кореи

Задержанный проломил ворота и влетел в здание прокуратуры, где на тот момент находилась 60-летняя Чхве Сун Силь. Охранник при этом был ранен. Позднее водитель экскаватора объяснил свой поступок.

//Шоу-бизнес

Киркорова снова обвинили в плагиате

Киркорова снова обвинили в плагиате

Популярный российский певец Филипп Киркоров в очередной раз был обвинен в плагиате. На этот раз французская группа “Space” обнаружила подозрительное сходство песни “Жестокая любовь” с одной из своих композиций.

//В мире

Первые китайские истребители пятого поколения летают на публике

Первые китайские истребители пятого поколения летают на публике

Первый публичный полёт двух новейших собственных многоцелевых истребителей пятого поколения Chengdu J-20 представил китайский авиапром сегодня на международном авиакосмическом салоне Airshow China.

//Происшествия

В Татарстане студентка родила в туалете и выбросила младенца в выгребную яму

В Татарстане студентка родила в туалете и выбросила младенца в выгребную яму

Девушка завернула новорожденную в полотенце и пакет, а затем избавилась от ребенка. Малышка погибла, а медики констатировали у молодой матери серьезное кровотечение, которое может привести к удалению матки.

//Культура

Хабенский и Башмет отправятся в европейский тур.

Хабенский и Башмет отправятся в европейский тур.

В легендарном Большом зале Московской консерватории в рамках европейского турне 6 ноября на одной сцене выступит Константин Хабенский, Юрий Башмет и Всероссийский юношеский оркестр.

//Культура

Трое в студии, не считая собаки

Трое в студии, не считая собаки

На самом деле участников было больше. Но сейчас речь идет о главных: раздетый актер Панин, голая хихикующая девица подле актера, ведущий ток-шоу «Говорим и показываем» и собака... на актере Панине.

//Экономика

Китай скоро получит от России первые Су-35

Китай скоро получит от России первые Су-35

Китай всё-таки получит первые четыре истребителя Су-35 до конца года. Многолетний торг с Россией по количеству и сборке машин начинает обретать материальные очертания в результате достигнутого компромисса.

//Политика

Жириновский увидел между собой и Трампом только одно различие

Жириновский увидел между собой и Трампом только одно различие

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский нашел много общего между собой и кандидатом в президенты Соединенных Штатов миллиардером Дональдом Трампом. А вот отличие, по его мнение, между ними, только одно.

//Политика

Яровая: надо стараться наладить диалог со всеми, кроме террористов

Яровая: надо стараться наладить диалог со всеми, кроме террористов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сделала важное заявление в ходе своего выступления на заседании XX Всемирного русского народного собора. Она сказала, что диалог стоит вести даже с обманщиками и лицемерами.

//Шоу-бизнес

Появились слухи, что Ольга Бузова окончательно рассталась с мужем

Появились слухи, что Ольга Бузова окончательно рассталась с мужем

Слухи о расставании Ольги Бузовой с мужем-футболистом появились неделю назад. Брак этой пары считался идеальным, фанаты уже начали обсуждать беременность блондинки, как гром грянул среди ясного неба.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры