Черчесов вызвал Кокорина в сборную, впервые после скандала в Монте-Карло

Впервые после скандальной вечеринки в Монте-Карло нападающий «Зенита» Александр Кокорин вызван главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на подготовку к товарищеским матчам.

Вместе с ним приглашение получили еще 23 игрока сборной. В команде Кокорин, по всей видимости, будет основным форвардом, поскольку Федор Смолов травмирован, а Артем Дзюба не значится в списке приглашенных.

С Катаром команда Черчесова сыграет 10 ноября в Дохе, с Румынией — 15 ноября в Грозном.

Напомним, игроки российской сборной Павел Мамаев и Александр Кокорин оскандалились на шикарной вечеринке в Монте-Карло сразу после провала команды на Евро-2016. На получившем широкую огласку видео снят момент, когда игрокам сборной под гимн России выносят десятки огромных бутылок шампанского. Сами они неоднократно заявляли, что не заказывали игристое за десятки тысяч евро, а просто оказались в тот момент в ночном клубе.





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