СМИ: Александр Емельяненко вышел на свободу по УДО

Боец ММА Александр Емельяненко, отбывавший наказание за насильственные действия сексуального характера, вышел из колонии условно-досрочно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что в мае 2015 года Емельяненко был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к 26-летней домработнице и осуждён на 4,5 года лишения свободы, также на спортсмена был возложен штраф в 50 тысяч рублей.

По словам менеджера Олега Раевского, которые приводит ТАСС, Емельяненко может вернуться на ринг уже в этом году, сейчас ведутся поиски соперника.

Освобождённый спортсмен является родным братом знаменитого российского бойца смешанных единоборств и президента Союза ММА России Фёдора Емельяненко.

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