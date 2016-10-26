Бывший боец UFC Антонио Силва проведёт поединок в России

Известный бразильский боец ММА Антониу Силва по прозвищу «Бигфут», нанёсший в 2011 году поражение Фёдору Емельяненко, проведёт поединок в России.

Бой состоится 18 ноября в Екатеринбурге, а соперником бразильца станет россиянин Иван Штырков, передаёт ТАСС со ссылкой на промоутера Алексея Титова.

Напомним, что ранее Силва был уволен из крупнейшего мирового ММА-промоушена UFC за неудовлетворительные результаты – бразилец проиграл досрочно в шести из восьми последних поединках, последнее поражение Силве нанёс американец Рой Нельсон на турнире UFC Fight Night 95.

Бразилец также известен своими победами над такими бойцами, как Алистар Оверим и Андрей Орловский. Всего в профессиональной карьере Силва одержал 19 побед (14 нокаутом) и потерпел 8 поражений. Небитый Штырков в своём активе имеет 7 побед, и все они были одержаны досрочно. В последнем поединке россиянин победил Рикко Родригеса техническим нокаутом, а ранее Штырков одолел Джеффа Монсона.

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