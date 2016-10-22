Сборная России по смешанным боевым искусствам впервые завоевала все семь золотых наград на чемпионате Европы ММА, что прошёл в Санкт-Петербурге. Фёдор Емельяненко поздравил своих подопечных первым.

Золотые медали на чемпионате завоевали Касум Касумов (весовая категория до 61 кг), Наби Ашурлаев (вес до 66 кг), Шамиль Мусаев (до 70 кг), Гаджимурад Хирамагомедов (до 77 кг), Шамиль Абдулаев (до 84 кг), Магомед Шахрудинов (до 93 кг) и Ризван Куниев (свыше 93 кг).

Президент Союза MMA России Фёдор Емельяненко в своем Instagram поздравил спортсменов от всей души. «Это очень важная победа для Союза ММА России, нашего вида спорта и нашей страны!», - написал Федор Емельяненко. Емельяненко напомнил спортсменам, что им вскоре предстоит выступить на чемпионате мира по ММА в Китае, где наша сборная должна показать аналогичные результаты.