Завершился 11-й тур РФПЛ

Гостевой победой санкт-петербургского «Зенита» над «Оренбургом» завершился 11-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги.

Гол «сине-бело-голубые» смогли забить лишь один – на 17-й минуте отличился словацкий полузащитник Роберт Мак, который записал на свой счёт уже четвёртое очко по системе «гол+пас» в семи играх. Благодаря победе «Зенит» вновь сравнялся по очкам с лидером турнирной таблицы чемпионата России – московским «Спартаком», который ранее с минимальным счётом обыграл в гостях екатеринбургский «Урал».

Центральным матчем 11-го тура стало московское дерби «Локомотив» – ЦСКА. За два тайма команды не создали много опасных моментов, и судьбу матча решил один эпизод – в середине второго тайма нападающий «Локомотива» Маркес Майкон отличился уже через полминуты после своего выхода на замену. Таким образом, «железнодорожники» прервали пятиматчевую безвыигрышную серию и впервые за четыре с половиной года обыграли ЦСКА. На своём поле «Локомотив» не выигрывал у «армейцев» ещё дольше – последняя домашняя победа была одержана в сентябре 2010 года, при этом команду тогда также возглавлял Юрий Сёмин, а единственный гол также забил Майкон.

«Ростов» в 11-м туре не смог в гостях одержать победу над «Уфой» – встреча завершилась нулевой ничьей, при этом даже одно очко в таком матче можно считать положительным результатом для «Ростова». В атаке гости не смогли показать практически ничего, в отличие от хозяев. Ворота «Ростова» остались «нераспечатанными» только за счёт уверенной игре голкипера Сослана Джанаева.

Благодаря ничьей «Ростов» смог обогнать в турнирной таблице пермский «Амкар», но пропустил вперёд «Краснодар» и грозненский «Терек». «Краснодар» одержал первую победу на своём новом стадионе, обыграв со счётом 1:0 «Амкар», а «Терек» со счётом 3:1 выиграл дома у казанского «Рубина», причём гости вынуждены были доигрывать матч вдевятером. На 60-й минуте арбитр встречи Сергей Лапочкин показал прямую красную карточку хавбеку «Рубина» Мийо Цакташу, а уже через девять минут удалил с поля защитника Карлоса Сомбрано и назначил в ворота гостей одиннадцатиметровый. Тем не менее, даже вдевятером игроки «Рубина» создали достаточно моментов, чтобы сравнять счёт, но реализовать их не смогли.

Самую крупную победу в 11-м туре одержал махачкалинский «Анжи», который в гостях обыграл «Томь» со счётом 3:0. Вничью (1:1) завершилась встреча между аутсайдерами чемпионата России, самарскими «Крыльями Советов» и тульским «Арсеналом», причём оба гола были забиты с пенальти.

После 11-го тура в тройке лидеров чемпионата изменений не произошло – лидирует в таблице РФПЛ «Спартак» с 25 очками, столько же набрал «Зенит», а ЦСКА остался на 3-м месте с 21 очком.

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