Олег Романцев: Отечественному футболу не хватает профессионалов

20 октября 2016 года Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала рейтинг национальных сборных. Сборная России опустилась на 53-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает официальный сайт организации.

Этот результат стал худшим для нашей национальной команды в истории. Ранее самым низким результатом было 40-е место в 1998 году. В версии рейтинга ФИФА от 15 сентября россияне занимали 38-е место. За месяц наша команда опустилась на 15 пунктов!

В рейтинге ФИФА сборную России опережают национальные команды таких стран, как Демократическая Республика Конго (на ее счету 609 очков), Албания (619) и Узбекистан (617). У россиян – 585 очков.

Лучший результат за всю историю именно российской сборной – 3-е место в один из месяцев 1996 года. Тогда национальную команду возглавлял один из самых титулованных отечественных тренеров Олег Романцев. С ним журналисты «Аргументов недели» и обсудили текущую ситуацию.



Иностранцев интересуют только деньги

- Наша сборная по футболу опустилась в рейтинге ФИФА на 53 место. Так низко наша команда еще не падала. Вас это не покоробило? В 1999 году вы в очередной раз приняли сборную, когда она находилась на 40-ом месте, и сумели поднять ее на 22 места вверх!

- Все это очень и очень неприятно. В свое время я заинтересовался, как составляется это рейтинг. С одной стороны это своеобразная игра. Скажем так - все немного виртуально. Но добавлю: все таки рейтинг довольно объективен. Выиграли у сильной сборной, и резко поднялись вверх, проиграли слабой, и покатились вниз. Рейтинг полностью отражает нынешнее положение в российском футболе. К великому сожалению, все обстоит далеко не лучшим образом. (Напомним, что Международная федерация футбола начала использовать рейтинг сборных с конца 1992 года. За это время методы его подсчета претерпевали изменения. В частности, до 2006-го учитывались результаты матчей за восемь лет. Сейчас – только за четыре последних года - «АН»).

-Сейчас командой руководит ваш воспитанник Станислав Черчесов. Сумеет ли он вывести сборную из кризиса и поднять команду по лестнице того же рейтинга?

-Я очень надеюсь. Именно надеюсь. Пока опасаюсь говорить такие слова, как «верю», «уверен». Станислав Саламович был не только хорошим вратарем. Еще в те времена, когда был футболистом, старательно записывал за наставниками, то, что они говорили, анализировал. Черчесов, скажем так – был прилежным учеником. Впитывал в себя самое важное, что давали тренеры. Наставники были у него хорошие. И я тоже постарался!(Смеется) Но пока не могу сказать, что уверен, в его успехе. Давайте повременим с выводами. Меня радует другое. Наконец-то, мы отошли от неприятной и даже скажу пагубной тенденции – приглашения иностранных тренеров. Хиддинк, Адвокат, Капелло… Что они дали нашему футболу? Да они ни разу ничем не поделились с российскими наставниками, ни на одном семинаре не были.

-С Хиддинком наша сборная вошла в четверку лучших в Европе…

-Давайте честно для себя ответим на такой вопрос: для чего они сюда прикатывали? К сожалению, все иностранные наставники, которые руководили нашей сборной, приезжали сюда за длинным рублем. Точнее – долларом, или евро. И никого из них не волновали ни российские футболисты, ни сам российский футбол. И как только они получали эти доллары или евро, то побыстрее уезжали отсюда. Тот же Хиддинк, как посчитали специалисты, в последний год своей работы провел на территории России меньше двух недель. Выходит за каждый день работы получил почти по миллиону долларов! О чем еще можно говорить?!

-То есть вы считаете, нет смысла приглашать иностранных наставников?

-Давайте пригласим тренировать сборную Жозе Моуриньо. Клубный наставник – он вне всякого сомнения прекрасный. Но вот как он будет руководить сборной? Никто не знает. Может и провалится. Сколько было лет Капелло, когда его пригласили в Россию? Под семьдесят? И зачем было брать наставником человека, который до этого развалил сборную Англию?!



В РФС должно быть больше футбольных людей

-Возглавлявший министерство спорта Виталий Мутко стал вице – премьером и будет курировать спорт, туризм и молодежную политику, а перед этим был избран президентом Российского футбольного союза (РФС). Как прокомментируете эти события?

-Раз Виталий Леонтьевича пригласили работать на такой должности, значит он работает хорошо. Иначе бы не пригласили. Но хочется, чтобы в руководстве футбола было больше настоящих профессионалов, которые знают футбол от «А» до «Я».

-Вы хотите сказать, что Мутко должен организовать новые выборы президента РФС?

-Не буду заострять внимание на деталях протокольных мероприятий. Но хочу задать вопрос Виталий Леонтьевичу: «Почему наша сборная опустилась так низко в рейтинге?». Ведь он сейчас президент РФС. Раз мы упали так низко, значит, что-то не то в нашем российском футбольном хозяйстве. А теперь второе : если Мутко сейчас на такой высокой должности в правительстве – пусть назначит на пост президента РФС такого профессионала, который способен помочь ему в решении футбольных проблем. Ведь на новой должности Виталию Леонтьевичу нужно будет заниматься всеми видами спорта.

Вот например, на днях убрали из тульского «Арсенала» Сергея Павлова. У меня возникает вопрос: «Почему?». Не понравился учредителям, или областным руководителям? Вы знаете, кто такой Павлов? Считаю, что он один из лучших тренеров российского футбола. Он несколько раз брал средние команды и выводил их на высокий уровень. Например, Павлов с 1979 по 1997 год возглавлял «Текстильщик» из Камышина. И руководимый Павловым «Текстильщик» в 1993 году занял четвёртое место в чемпионате страны и завоевал право играть в Кубке УЕФА. А где до Павлова была команда? О ней никто и не слыхивал. И где она сейчас, после ухода Сергея Александровича? Президент РФС должен приехать в Тулу и разобраться с этим вопросом. Повторюсь еще раз: считаю, что Мутко должен курировать весь спорт. Но руководить отдельными видами, должны профессионалы, которые досконально его знают. Был бы, к примеру, на посту главы РФС Газзаев, то он наверняка бы не просто разобрался, а сам бы приехал в Тулу и провел расследование.

-В отборочном цикле молодежного чемпионата Европы российская команда сумела занять лишь предпоследнее, пятое место, опередив лишь Фарерские острова. Ладно, мы бы проиграли Германии. Но терпеть поражения от Австрии, Финляндии… Как вы это прокомментируете?

-Да, мы и Германии не должны проигрывать! Если и потерпели поражение у них в гостях, то дома надо побеждать. Что касается других сборных, то это вообще даже и не знаю, что сказать. Все это происходит от того, что нашему футболу не хватает профессионалов.

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