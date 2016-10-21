«Зенит» и «Краснодар» выступили в Лиге Европы

Российские футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» провели матчи 3-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Краснодар» на своём новом стадионе принимал своего соперника по группе I – немецкий «Шальке 04». Начали матч активнее гости и сразу создали несколько голевых моментов, один из которых завершился взятием ворот – на 10-й минуте матча после розыгрыша штрафного полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка отправил мяч в дальний угол ворот голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка.

К концу первого тайма хозяевам удалось немного отодвинуть игру от своих ворот, но ничего опасного в атаке в первом тайме «Краснодар» не создал. Второй тайм «быки» провели активнее и в концовке даже завладели инициативой, однако, сравнять счёт так и не смогли.

Благодаря победе «Шальке» возглавил группу I с 9 набранными очками, «Краснодар» с 6 очками идёт на втором месте, на третьем месте расположился французский клуб «Ницца», обыгравший в 3-м туре австрийский «Ред Булл Зальцбург» также с минимальным счётом.

Другой российский клуб, санкт-петербургский «Зенит», в 3-м туре группового этапа Лиги Европы провёл гостевой матч против ирландского «Дандолка», дебютировавшего в этом сезоне в еврокубках. Первый тайм команды провели относительно равный, создав по нескольку действительно опасных моментов. Во втором тайме ирландская команда, бюджет которой в разы меньше годовой зарплаты одного только нападающего «Зенита» Александра Кокорина, смогла открыть счёт – на 52-й минуте отличился полузащитник «Дандолка» Робби Бенсон. Пропущенный мяч смог мобилизовать гостей, которые на 71-й минуте смогли отыграться – гол забил хавбек «Зенита» Роберт Мак, а на 77-й минуте вырвать победу благодаря мячу полузащитника Виктора Жулиано.

Таким образом «Зенит» одержал третью победу в трёх матчах и с 9 набранными очками укрепил своё лидерство в группе D. «Дандолк» в трёх матчах набрал 4 очка и идёт на втором месте, третью строчку занимает израильский «Маккаби» из Тель-Авива с 3 очками, а на последнем расположился голландский «АЗ Алкмар», набравший лишь 1 очко.

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