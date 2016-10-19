ЦСКА не удержал победу в матче ЛЧ против «Монако», Акинфеев обновил антирекорд

Российский футбольный клуб ЦСКА в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на своём поле сыграл вничью (1:1) с командой «Монако», выступающей в чемпионате Франции.

Первый тайм прошёл при небольшом позиционном преимуществе хозяев, которое в итоге вылилось в гол в ворота гостей. На 34-й минуте встречи нападающий «армейцев» Ласина Траоре после удара Зорана Тошича сыграл на добивании и отправил мяч в ворота «Монако».

Второй тайм футболисты ЦСКА начали так же уверенно, однако, в концовке встречи глубоко сели в оборону и вынуждены были отбиваться от нескончаемых атак гостей. На 87-й минуте в завершающей стадии очередной затяжной атаки «Монако» Гидо Каррильо нанёс удар по воротам Игоря Акинфеева из-за пределов штрафной – голкипер отразил удар, однако, после этого мяч подхватил Бернарду Силва и, пробив точно, сравнял счёт. Таким образом, вратарь ЦСКА Акинфеев обновил свой антирекорд, пропустив в 40-м матче Лиги чемпионов подряд.

Соперники ЦСКА по группе Е, немецкий «Байер» и английский «Тоттенхэм», также сыграли между собой вничью, при этом отличиться не смогла ни одна из команд. После трёх туров лидирует в группе «Монако» с 5 очками, на одно очко от монегасков отстаёт «Тоттенхэм», 3 очка набрал «Байер», а на последнем месте с 2 очками идёт ЦСКА.

Для английского «Лестера» дебютный розыгрыш в Лиги чемпионов пока складывается удачно – в 3-м туре команда дома обыграла датский «Копенгаген» со счётом 1:0, одержав третью победу в трёх матчах. Дебютанты Лиги чемпионов, таким образом, практически обеспечили себе выход в плей-офф – сейчас «Лестер» лидирует в группе G с 9 набранными очками, опережая преследователей на 5 очков. Другой матч в группе G, в котором сошлись бельгийский «Брюгге» и португальский «Порту», завершился победой «Порту» со счётом 2:1.

Немецкая «Боруссия» из Дортмунда в гостях обыграла португальский «Спортинг» со счётом 2:1 и не отпустила вперёд своего основного соперника по группе – испанский «Реал», который со счётом 5:1 разгромил дома польскую «Легию». Нападающий «Реала» Криштиану Роналду имел все шансы уже в этом матче поставить очередной рекорд – игроку нужно было забить два гола, чтобы стать первым футболистом в истории, забившим 100 мячей в еврокубках. Отличиться голом Роналду так и не смог, однако, отдал две результативные передачи.

Итальянский «Ювентус» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов в гостях обыграл французский «Лион» со счётом 1:0. При этом практически весь второй тайм итальянская команда провела в меньшинстве после удаления Марио Лемины. Кроме того, в первом тайме 38-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отразил пенальти, записав на свой счёт очередной сухой матч.

«Ювентус» в трёх матчах набрал 7 очков и лидирует в группе, однако, столько же очков в своём активе имеет и испанская «Севилья», обыгравшая с минимальным счётом хорватское «Динамо» из Загреба, и уступает пока только по дополнительным показателям.

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