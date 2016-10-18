10-й тур РФПЛ запомнился нерезультативностью и неидеальным судейством

Матчем в Махачкале, где местный «Анжи» принимал грозненский «Терек», завершился 10-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги. Завершилось «кавказское дерби» нулевой ничьей, лишний раз подтвердив, что тренд этого тура – нерезультативность. При этом у «Анжи» была хорошая возможность склонить чашу весов в свою пользу, так как концовку встречи махачкалинцы проводили в большинстве – красную карточку получил полузащитник «Терека» Факундо Пирис, однако, игроки «Анжи» этой возможностью воспользоваться не смогли.

С таким же счётом закончились ещё две встречи тура. Первыми вничью сыграли между собой пермский «Амкар» и московский «Локомотив». «Железнодорожники», таким образом, продлили безвыигрышную серию до пяти матчей и не смогли сильно улучшить своё турнирное положение перед важнейшим матчем против московского ЦСКА. Интересно, что главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, желая найти решение проблемы с атакующей линией своей команды (последний гол «Локомотив» забивал «Краснодару» в 5-м туре), отправил на место центрального нападающего Алексея Миранчука, который обычно играет на позиции полузащитника, а всех номинальных нападающих оставил на весь матч на скамейке запасных. Перестановка, однако, никакой остроты атакам «Локомотива» не придала. Пермяки же, несмотря на ничью, четвёртое место в турнирной таблице не потеряли, но отдалились от замыкающих тройку лидеров «армейцев» уже на четыре очка.

Второй ничейный результат был зафиксирован в Туле, где «Арсенал» принимал «Краснодар», который в последнем матче Лиги Европы против французской «Ниццы» потерял лидера своих атак, а также лучшего бомбардира чемпионата России – Фёдора Смолова. Отсутствие форварда на поле чувствовалось – при колоссальном преимуществе во владении мячом (77% на 23% в пользу «Краснодара») «быки» не смогли создать достаточного количества опасных моментов у ворот соперника и за весь матч нанесли всего три удара в створ. Справедливости ради, один «Краснодар» нанёс столько же ударов по воротам и в створ, сколько команды-участники матча «Амкар» – «Локомотив» на двоих.

С минимальным счётом завершились два матча 10-го тура РФПЛ: ЦСКА дома со счётом 1:0 обыграл «Уфу», а московский «Спартак» с тем же счётом на своём поле выиграл у «Ростова».

«Армейцы» в отсутствие своего самого результативного игрока Романа Ерёменко, которого УЕФА отстранила от футбола на месяц, а также травмированного Александра Головина, также испытывали проблемы с атакой и нанесли за весь матч всего два удара в створ. По владению мячом ЦСКА даже немного уступил идущей на десятом месте в турнирной таблице «Уфе». Пропустил матч из-за травмы и основной голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев. Место в воротах занял Сергей Чепчугов, правда, по-настоящему испытать голкипера гости так и не смогли – за всю игру мяч ни разу не попал в створ ворот Чепчугова.

Уверенной нельзя назвать и победу «Спартака» над «Ростовом». Будто бы в качестве извинения за судейскую ошибку в предыдущем матче с участием «Спартака» (в матче 9-го тура «Зенит» – «Спартак» арбитр Сергей Иванов не заметил фол на игроке «Спартака», после которого «Зенит» убежал в контратаку и заработал пенальти) судья встречи Владислав Безбородов в добавленное к первому тайму время подарил преимущество «красно-белым». За фол на Романе Зобнине игрок «Ростова» Фёдор Кудряшов получил прямую красную карточку, при этом судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд позже заявил, что нарушение следовало наказать предупреждением. «Красно-белые» во втором тайме смогли реализовать численное преимущество, но лишь однажды – остроты спартаковской атаке не хватало, во многом из-за отсутствия травмированного нападающего Квинси Промеса. В середине второго тайма арбитр показал ещё одну красную карточку игроку «Ростова» Сесару Навасу, при этом гости не смотрелись намного слабее даже вдевятером и смогли создать несколько по-настоящему опасных моментов. Победа стала для «Спартака» хорошей новостью, ведь она позволила сохранить первое место в турнирной таблице, однако, не обошлось и без новости не столь хорошей – травму в матче получил один из самых полезных игроков «красно-белых» – нападающий Зе Луиш, который теперь пропустит около месяца. Безусловно, без Промеса и Зе Луиша атака «Спартака» будет намного слабее.

Результативнее получилась встреча между екатеринбургским «Уралом» и «Зенитом» – «сине-бело-голубые» в гостях одержали победу со счётом 2:0 и не потеряли вторую строчку в турнирной таблице. Казанский «Рубин» также уверенно обыграл дома самарские «Крылья Советов». Существенно обновлённый за летний период состав казанцев начал выглядеть значительно сыграннее, хотя и противостоял «Рубину» главный аутсайдер РФПЛ на данный момент. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:0, при этом отличиться смогли сразу два новичка «Рубина» – бразилец Жонатас и испанец Рубен Рочина, который также записал на своё счёт одну голевую передачу.

Самым же результативным матчем получилась встреча между «Оренбургом» и «Томью». Закончилась игра со счётом 3:1 в пользу оренбуржцев, а хет-трик оформил белорусский полузащитник Павел Нехайчик, принеся «Оренбургу» первую в истории команды победу в РФПЛ.

Ситуация в турнирной таблице чемпионата России по итогам 10-го тура серьёзным образом не изменилась – в верхней части списка все команды сохранили за собой свои места. Лидирует по-прежнему «Спартак», набравший за 10 туров 22 очка – столько же, сколько и «Зенит», идущий на второй строчке. ЦСКА от лидеров отстаёт лишь на одно очко, а на четвёртом месте, в зоне еврокубков, по-прежнему располагается «Амкар» с 17 очками.

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