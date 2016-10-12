В октябрьском рейтинге ФИФА сборная России займёт худшую позицию в своей истории

В новом рейтинге футбольных сборных мира ФИФА, который будет опубликован 20 октября, команда России с 594 очками в активе опустится с 38-го на 52-е место, что станет худшим результатом сборной за всю её историю. Прежний антирекорд был установлен в декабре 1998 года, когда команда России заняла 40-ю позицию в рейтинге.

После провала на чемпионате Европы 2016 года, на которым команда в трёх играх группового этапа набрала лишь одно очко и не вышла в раунд плей-офф, россияне проведи ещё три товарищеских встречи – сыграли вничью со сборной Турции, выиграли у Ганы и проиграли Коста-Рике.

В октябрьском рейтинге ФИФА выше России окажутся, например, такие страны, как Демократическая Республика Конго, Албания и Узбекистан.

Напомним, что рейтинг ФИФА обновляется ежемесячно, и при его составлении учитываются результаты матчей, которые сборная провела за последние четыре года. На такую низкую позицию в рейтинге влияет и то, что россияне не участвуют в квалификационном турнире на чемпионат мира 2018 года. Россия на правах хозяйки турнира попадает в финальную стадию напрямую и освобождена от необходимости проходить отбор. Таким образом, россияне, в отличие от других команд из рейтинга, не принимают участие в квалификационных матчах, которые приносят значительно больше баллов, чем товарищеские игры.

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