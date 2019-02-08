Промышленный эксперт: Нужны или автоматы по прокату зонтов в Петербурге

Разместить автоматы по прокату зонтиков неподалеку от станций метро предложила одна из жительниц Санкт-Петербурга.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает эту идею неоднозначной, пишет ПолитЭксперт. По его мнению, нужно "взвесить" все плюсы и минусы.

«С одной стороны, погода в Петербурге действительно часто меняется. С другой, есть не очень удачный опыт: в 2011 году в Северной столице были установлены автоматы по продаже зонтиков, и я бы не сказал, что они пользовались большой популярностью. Правда, там речь шла о покупке зонтов, срок службы которых вряд ли будет долгим», - отметил специалист.