Эксперт прокомментировал политическое значение дела Арашуковых

Эксперт, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал задержание и арест сенатора Рауфа Арашукова показательным событием для России, которое подтверждает решимость власти бороться с коррупцией. «Ну и куда бы Арашуков убежал из здания Совета Федерации?»

По мнению эксперта, эта история напоминает ситуацию с бывшим мэром Махачкалы Саидом Амировым, который за убийство и ряд других особо тяжких преступлений был приговорен к пожизненному лишению свободы, несмотря на свой статус и тяжелую инвалидность, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

"Это событие несет, как показательную информационную нагрузку, ... так и политическую", - подчеркнул Дмитрий Журавлев. Он отметил, что сына и отца Арашуковых, арестовали вне их дома, поскольку задержать их в Карачаево-Черкесии, скорее всего, вышло бы намного сложнее, в том числе из-за высокого статуса сенатора.

Арашуков-старший был задержан в одном из офисов компании "Газпром" по обвинению в хищении газа у этой коммерческой структуры на сумму в 30 млрд рублей, а также причастности к организованной преступной группе, которая совершила хищения на 10 млрд рублей.

Журавлев отметил, что отец сенатора - очень крупный бизнесмен в сфере энергетики, как по меркам Карачаево-Черкесии, таки и всей России, не зря Арашуков-младший занял министерский пост в регионе в 21 год, а в 30 лет стал сенатором.

"Пикантность ситуации добавляет заявление Арашукова следственным органам на допросе, что он плохо владеет русским языком. Это, естественно, не так, и вызвано его логичным желанием осложнить, как можно сильнее, проводящиеся следственные действия", - заметил эксперт. "Виноваты эти люди или нет – решит суд", - заключил Журавлев.

Сенатор Валерий Рязанов рассказал в интервью "Аргументам недели", как задерживали Арашукова-младшего.

Отметим, для Тины Канделаки новость об аресте Рауфа Арашукова стала неожиданной