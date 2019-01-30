«Ну и куда бы Арашуков убежал из здания Совета Федерации?»

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был эпохально задержан во время пленарного заседания прямо в зале в рамках расследования уголовного дела о создании преступной организации, хищении природного газа, совершении двух убийств и других преступлений!

После начала заседания Валентина Матвиенко объявила его закрытым, была отключена трансляция для прессы, и в зал уверенной поступью вошли генпрокурор Юрий Чайка и глава СКР Александр Бастрыкин...

По сообщениям некоторых СМИ, Арашуков побежал вверх по лестнице зала заседаний, но Матвиенко «ледяным голосом» посоветовала ему не сопротивляться. Возможно, самый молодой сенатор порывался убежать к папе, однако того тоже успели взять...

Свидетелем происходящего стал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, депутат Госдумы III-V созывов Валерий РЯЗАНСКИЙ:

«Задержать в Совфеде было единственным вариантом»

- Я не столь долго работаю в Совете Федерации, чтобы утверждать, было подобное задержание здесь впервые или не впервые. Я же социальщик и не работаю в системе комитета по безопасности или, скажем, конституционному законодательству.

Конечно, я расцениваю такое задержание как торжество закона. Если этой процедуре предшествовало лишение Арашукова неприкосновенности, то задержать прямо в Совфеде, наверное, было единственным вариантом.

Ведь лишение неприкосновенности достигается только путем голосования всех присутствующих в зале сенаторов. Так что комментарий тут может быть только один - закон един для всех.

«Застали врасплох»

Не думаю, что Арашуков пытался куда-то убежать, скорее всего, это было связано с волнением человека, не ожидавшего, что вскроется целый ряд преступлений, которые он совершил еще задолго до появления в Совете Федерации.

На мой взгляд, можно понять такие эмоциональные телодвижения человека, у которого, как говорится, на голове горит шапка и которого просто застали врасплох.

Думаю, такой была его естественная реакция, когда он из уст генпрокурора вдруг услышал свою фамилию. Да и для нас, присутствовавших в зале, это тоже было достаточно неожиданно.

«Весьма профессионально»

Ну и куда бы Арашуков убежал из здания Совета Федерации? Никуда бы он не убежал. Этим делом занимались те, кому положено, и, похоже, подошли ко всему весьма профессионально.